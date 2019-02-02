Игрок "Лечче" потерял сознание, матч с "Асколи" был прерван

Матч 22-го тура итальянской серии В "Лечче" - "Асколи" не был доигран. Уже на первой минуте игра была остановлена из-за серьезной травмы полузащитника хозяев Мануэля Скавоне.

После единоборства с игроком "Асколи" Джакомо Береттой футболист потерял сознание. Его увезли в больницу на машине скорой помощи.

Главный арбитр решил не возобновлять матч. Новая дата его проведения пока неизвестна.

Как сообщает Football Italia, обследование показало, что у игрока нет внутренних повреждений черепа или туловища. Так как футболист был без сознания, на 24 часа он останется под наблюдением в больнице Лечче в неврологическом отделении.

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