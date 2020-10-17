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Ибрагимович победил коронавирус. И сделал дубль в дерби «Интер» — «Милан»

19:24
Златан Ибрагимович. Фото Twitter
Златан Ибрагимович. Фото Twitter
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вылечился от коронавируса и вернулся на поле. Форвард вышел в стартовом составе на дерби с «Интером». Уже на 13-й минуте он открыл счет, добив мяч после нереализованного пенальти.

Еще через 3 минуты форвард сделал дубль.

39-летний швед в нынешнем сезоне провел три официальные игры и во всех забивал голы: 1 мяч в ворота «Шэмрок Роверс» в Лиге Европы (2:0) и дубль в ворота «Болоньи» в серии A (2:0).

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