Ибрагимович победил коронавирус. И сделал дубль в дерби «Интер» — «Милан»
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вылечился от коронавируса и вернулся на поле. Форвард вышел в стартовом составе на дерби с «Интером». Уже на 13-й минуте он открыл счет, добив мяч после нереализованного пенальти.
Zlatan Ibrahimovic first goal— Maya ? (@HighlightStream) October 17, 2020
Milan 1 -0 Inter pic.twitter.com/nTAxyeGtEK
#InterMilan #SempreMilan #Inter #ACMilan
Еще через 3 минуты форвард сделал дубль.
Zlatan Ibrahimovic second goal— Maya ? (@HighlightStream) October 17, 2020
Milan 2 — 0 Inter pic.twitter.com/sP9KqHIydR
#InterMilan #SempreMilan #Inter #ACMilan
39-летний швед в нынешнем сезоне провел три официальные игры и во всех забивал голы: 1 мяч в ворота «Шэмрок Роверс» в Лиге Европы (2:0) и дубль в ворота «Болоньи» в серии A (2:0).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.