Ибрагимович должен восстановиться к матчу против «Сассуоло»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович должен восстановиться к матчу 13-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло», сообщает Football Italia.

По информации источника, 39-летний швед продолжает работать отдельно от общей группы, восстанавливаясь от травмы подколенного сухожилия. Ранее главный тренер «россонери» Стефано Пиоли сообщал, что форвард сможет принять участие в матче 12-го тура с «Дженоа», однако позднее появилась информация о том, что тренерский штаб решил поберечь футболиста.

В сезоне-2020/21 Ибрагимович провел 10 матчей за «Милан», на его счету 11 голов и 2 результативных передачи.