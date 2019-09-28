Голы Пьянича и Роналду помогли «Ювентусу» обыграть СПАЛ

«Ювентус» обыграл СПАЛ (2:0) в матче шестого тура чемпионата Италии.

В составе победителей отличились Миралем Пьянич и Криштиану Роналду. «Ювентус» набрал 16 очков и на данный момент возглавил турнирную таблицу. Идущий вторым «Интер» имеет 15 очков и матч в запасе. СПАЛ с тремя очками на последнем месте.

В следующем туре «Ювентус» в гостях сыграет с «Интером», а СПАЛ примет «Парму».

Чемпионат Италии. Серия А

6-й тур

«Ювентус» — СПАЛ — 2:0 (0:0)

Голы: Пьянич, 45 (1:0). Криштиану Роналду, 78 (2:0).

«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, де Лигт, Матюиди, Хедира (Эмре Джан, 61), Пьянич, Рэмси (Бернардески, 65), Рабьо (Бентанкур, 77), Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала.

СПАЛ: Бериша, Томович, Сала (Янкович, 72), Викари, Игор, Реца, Миссироли, Вальдифиори, Мурджа (Стрефецца, 57), Петанья, Мончини (Палоски, 76).

Предупреждения: Хедира, 32. Игор, 55. Петанья, 82. Эмре Джан, 90+2.

Судья: Пиччинини (Италия).

28 сентября. Турин. Стадион «Алльянц

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