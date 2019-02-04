Гол Кайседо принес "Лацио" победу над "Фрозиноне"

"Лацио" в гостях одержал победу над "Фрозиноне" (1:0) в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Победный гол забил бывший нападающий "Локомотива"​ Фелипе Кайседо.

"Лацио" набрал 35 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице серии А. "Фрозиноне" с 13 баллами располагается на предпоследнем, 19-м месте в чемпионате Италии. ​

Чемпионат Италии. Серия А

22-й тур

"Фрозиноне" – "Лацио" – 0:1 (0:1)

Гол: Кайседо, 36.

"Фрозиноне": Спортьелло, Саламон, Капуано, Крайнц (Чофани, 75), Дзампано, Вивиани (Саммарко, 76), Чибса, Вальцания (Тротта, 81), Бегетто, Чано, Пинамонти.

"Лацио": Стракоша, Раду, Ачерби, Баштуш, Дурмиси, Марушич, Бадель (Лукас, 57), Пароло, Луис Альберто (Лулич, 65), Кайседо (Бериша, 58), Иммобиле.

Предупреждения: Пароло, 29. Кайседо, 44. Лукас, 61. Чано, 66. Стракоша, 80. Дурмиси, 90+3.

Судья: Фаббри (Италия).

04 февраля. Фрозиноне. Стадион "Stadio Benito Stirpe".

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