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Гаттузо может возглавить «Наполи» вместо Анчелотти

3 декабря 2019, 23:58
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Новым главным тренером «Наполи» может стать Дженнаро Гаттузо, сообщают итальянские СМИ. В таком случае он заменит Карло Анчелотти.

Как сообщает, Sky Sport Italia Анчелотти точно покинет клуб в конце сезона. Не исключено, что он уйдет и раньше. Основным кандидатом ему на замену является Гаттузо. Указано, что спортивный директор «Наполи» ведет переговоры со специалистом, чтобы выяснить, готов ли он возглавить команду в конце сезона или даже раньше. Также сообщалось, что тренером интересуется и «Фиорентина».

41-летний Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера «Милана» по окончании прошедшего сезона. Под его руководством команда заняла пятое место, не сумев попасть в Лигу чемпионов.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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