Гаттузо может продлить контракт с «Наполи» до 2023 года
Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо ведет переговоры о продлении контракта. Стороны могут заключить соглашение до 2023 года, сообщает Sky Sport Italia.
Нынешнее соглашение 42-летнего специалиста рассчитано до 2021 года.
Напомним, что итальянский специалист был назначен на пост главного тренера «Наполи» 11 декабря 2019 года, сменив на этой должности Карло Анчелотти.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.