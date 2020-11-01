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Гаттузо может продлить контракт с «Наполи» до 2023 года

09:00
Дженнаро Гаттузо. Фото Instagram
Дженнаро Гаттузо. Фото Instagram
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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо ведет переговоры о продлении контракта. Стороны могут заключить соглашение до 2023 года, сообщает Sky Sport Italia.

Нынешнее соглашение 42-летнего специалиста рассчитано до 2021 года.

Напомним, что итальянский специалист был назначен на пост главного тренера «Наполи» 11 декабря 2019 года, сменив на этой должности Карло Анчелотти.

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