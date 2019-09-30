Франк Рибери: «Я немолод, но чувствую себя молодым на поле»

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери поделился впечатлениями от победы над «Миланом» (3:1) в 6-м туре чемпионата Италии. На счету француза гол.

— Я счастлив, — цитирует Sky Sport Italia Рибери. — Когда играешь на «Сан-Сиро», это всегда нечто особенное. Это большая арена с большим количеством фанатов. Сейчас болельщикам «Милана» непросто, но мы сыграли хорошо.

Я немолод, но чувствую себя молодым на поле. Футбол — моя жизнь, я люблю его. Меня радует, что команда играет так хорошо. Приехал, чтобы помочь «Фиорентине», игрокам и болельщикам.

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