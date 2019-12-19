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Формат Суперкубка Италии могут поменять. В нем будут участвовать четыре команды

19:18
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Суперкубок Италии может поменять свой формат, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, в ближайшее время формат турнира может поменяться: вместо двух команд в Суперкубке будут участвовать четыре. Такой формат уже используют в Испании в этом сезоне.

Суперкубок Италии проходит в Саудовской Аравии с 2018 года. В нынешнем розыгрыше, который пройдет 22 декабря, встретятся «Ювентус» и «Лацио».

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