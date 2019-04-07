"Фиорентина" уступила "Фрозиноне"

"Фиорентина" на своем поле проиграла "Фрозиноне" в матче 31-го тура чемпионата Италии – 0:1. Единственный гол забил нападающий гостей Даниэль Чофани.

"Фиалки" с 39-ю очками остались на 10-м месте в Серии А, "Фрозиноне" идет в зоне вылета, занимая 19-е место в турнирной таблице (23 очка).

В следующем туре "Фиорентина" сыграет с "Болоньей", "Фрозиноне" дома примет "Интер".

Чемпионат Италии. Серия А

31-й тур

"Фиорентина" – "Фрозиноне" – 0:1 (0:0)

Гол: Чофани, 84.

"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Лаурини, Миленкович, Бенасси (Дабо, 58), Верету, Жерсон (Симеоне, 58), Миральяс, Муриэль (Влахович, 79), Кьеза.

"Фрозиноне": Спортьелло, Саламон, Капуано, Гольданига, Саммарко (Майелло, 46), Чибса, Вальцания (Дзампано, 80), Бегетто, Тротта (Чофани, 68), Паганини, Пинамонти.

Предупреждения: Бегетто, 41. Паганини, 59. Капуано, 71. Дабо, 90. Гольданига, 90.

Судья: Киффи (Италия).

7 апреля. Флоренция. Стадион "Artemio Franchi".