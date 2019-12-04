«Фиорентина» сыграет с «Аталантой» в 1/8 финала Кубка Италии

«Фиорентина» обыграла «Читтаделлу» в матче 4-го раунда Кубка Италии (2:0). В середине первого тайма «фиалки» остались в меньшинстве, но это не помешало команде выйти в следующую стадию.

В 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» сыграет с «Аталантой».

Кубок Италии

4-й раунд

«Фиорентина» — «Читтаделла» — 2:0 (1:0)

Голы: Бенасси, 21 (1:0). Бенасси, 53 (2:0).

Удаление: Венути (Ф), 27.

Судья: Пеццуто.

3 декабря. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».