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«Фиорентина» сыграет с «Аталантой» в 1/8 финала Кубка Италии

01:06
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«Фиорентина» обыграла «Читтаделлу» в матче 4-го раунда Кубка Италии (2:0). В середине первого тайма «фиалки» остались в меньшинстве, но это не помешало команде выйти в следующую стадию.

В 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» сыграет с «Аталантой».

Кубок Италии

4-й раунд

«Фиорентина» — «Читтаделла» — 2:0 (1:0)

Голы: Бенасси, 21 (1:0). Бенасси, 53 (2:0).

Удаление: Венути (Ф), 27.

Судья: Пеццуто.

3 декабря. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».

Фиорентина — Читтаделла

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/cup/2019-2020/4/

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