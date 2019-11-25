Фелипе Кайседо: «У «Лацио» есть характер, мы должны продолжать в том же духе»

Нападающий «Лацио» Фелипе Кайседо подвел итоги победного матча 13-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (2:1), в котором он забил решающий гол.

— Мы выиграли, вот и все, что имеет значение, — цитирует Кайседо Football Italia. - Я рад за себя, потому что у меня были некоторые проблемы на этой неделе. Я нападающий, и когда я забиваю победный гол, это очень приятно и для меня, и для моей команды.

У этой команды есть характер, мы должны продолжать в том же духе. Нам предстоит долгий путь, мы находимся в середине сезона. Я обязательно забью снова.

Кайседо в 9 матчах серии А забил 2 гола и сделал 2 результативных паса.