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23 июля 2025, 07:31

Экс-игрок «Фиорентины» Пин найден мертвым у себя дома

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший защитник «Фиорентины» Селеста Пин во вторник, 22 июля, скончался в своем доме. Ему было 64 года.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, тело бывшего футболиста обнаружила в его доме во Флоренции одна из родственниц, которая обратилась в полицию. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти.

Пин играл на профессиональном уровне с 1979 по 1996 год. Он выступал за «Перуджу», «Фиорентину», «Веорну» и «Сиену». На его счету 263 матча в серии А и 136 игр в серии В.

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2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
18
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22.08 19:30 Интер – Монца - : -
22.08 19:30 Удинезе – Комо - : -
22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
22.08 21:45 Парма – Кальяри - : -
23.08 19:30 Фрозиноне – Ювентус - : -
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