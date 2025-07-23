Экс-игрок «Фиорентины» Пин найден мертвым у себя дома
Бывший защитник «Фиорентины» Селеста Пин во вторник, 22 июля, скончался в своем доме. Ему было 64 года.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, тело бывшего футболиста обнаружила в его доме во Флоренции одна из родственниц, которая обратилась в полицию. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти.
Пин играл на профессиональном уровне с 1979 по 1996 год. Он выступал за «Перуджу», «Фиорентину», «Веорну» и «Сиену». На его счету 263 матча в серии А и 136 игр в серии В.
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|Рома
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4
|Комо
|0
|0
|0
|0
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|0
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5
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Ювентус
|0
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|0
|0
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8
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|0
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9
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|0
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|0
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11
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|0
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|0
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|0-0
|0
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12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
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