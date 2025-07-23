Экс-игрок «Фиорентины» Пин найден мертвым у себя дома

Бывший защитник «Фиорентины» Селеста Пин во вторник, 22 июля, скончался в своем доме. Ему было 64 года.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, тело бывшего футболиста обнаружила в его доме во Флоренции одна из родственниц, которая обратилась в полицию. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти.

Пин играл на профессиональном уровне с 1979 по 1996 год. Он выступал за «Перуджу», «Фиорентину», «Веорну» и «Сиену». На его счету 263 матча в серии А и 136 игр в серии В.