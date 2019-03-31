Дженнаро Гаттузо: "Милану" очень не повезло"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо - о матче с "Сампдорией" (0:1) в 29-м туре чемпионата Италии.

- Нам очень не повезло с голом. После этого мы совершили много простых ошибок. Делали слишком много касаний и не играли так, как хотели. Но в целом показали достойную игру, - цитирует специалиста Football Italia. - Мы слишком часто позволяли "Сампдории" оказывать на нас давление. Мы проиграли из-за несчастного случая, но сделали все, чтобы вернуться в игру. Впереди еще много матчей, нам не нужно отчаиваться.

Единственный мяч на первой минуте после ошибки Джанлуиджи Доннаруммы забил Грегуар Дефрель.

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