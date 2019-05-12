Дженнаро Гаттузо: "Милану" не хватает стабильности"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо - о матче с "Фиорентиной" (1:0) в 36-м туре чемпионата Италии.

- У нашей команды есть сильные и слабые стороны. Мы упустили слишком много шансов, чтобы остаться в топ-4. Нам нужно быть более зрелыми. У нас много молодых игроков, которые потеряли уверенность в ключевых моментах, - цитирует специалиста Football Italia. - Наша проблема в том, что нам не хватает стабильности. Как только мы перестаем владеть мячом, создавать пространство и коридор для передач, мы становимся статичными и перестаем играть в футбол.

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