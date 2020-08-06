Давид Сильва и «Лацио» находятся на стадии продвинутых переговоров

Полузащитник Давид Сильва может продолжить карьеру в «Лацио». Испанец близок к заключению трехлетнего контракта с зарплатой 3 миллиона евро в год без учета бонусов, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

Президент «Лацио» Клаудио Лотито надеется, что соглашение будет подписано в ближайшие дни.

34-летний Сильва фактически находится в статусе свободного агента, поскольку его контракт с «Манчестер Сити» был рассчитан до завершения сезона-2019/20. Футболист выступал за «Сити» с 2010 года.