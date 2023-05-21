«Челси» предложил «Ювентусу» 80 миллионов евро за Влаховича

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович может перейти в «Челси», сообщает журналист ESPN Джулиен Лоуренс.

По информации источника, лондонцы уже сделали предложение в размере 80 миллионов евро.

23-летний форвард выступает за «Ювентус» с января прошлого года. В нынешнем сезоне серб провел 41 матч во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.