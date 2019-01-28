Бонуччи покинул "Стадио Олимпико" на костылях

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи получил травму в матче 21-го тура чемпионата Италии против "Лацио" (2:1). В первом тайме его заменил Джорджо Кьеллини.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, после игры футболист покинул стадион на костылях. У него повреждение лодыжки. О сроках его восстановления пока не сообщается.

В текущем сезоне 31-летний защитник провел 25 матче за "Ювентус" и забил один мяч при трех голевых передачах. #Juventus, problema alla caviglia per #Bonucci che esce dall'Olimpico in stampelle https://t.co/ocal9WxFFa – Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 27 января 2019 г.

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