Бонера: «Еще рано говорить о том, что «Милан» может стать чемпионом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Милана» Даниэле Бонера подвел итоги матча 8-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (3:1).

«Мы одержали важную победу. Она показывает, что мы на правильном пути, но еще рано говорить о том, что может произойти в мае. Я разговаривал с Пиоли после игры, он был счастлив и тоже поздравил всех в раздевалке. Мы хотим оставаться наверху турнирной таблицы как можно дольше. Эти результаты не случайны, мы начали эту работу очень давно.

Есть команды, которые вложили огромные средства, чтобы побороться за чемпионство. Если говорить честно, мы созданы не для того, чтобы побеждать сразу, но это позволяет нам расти от игры к игре.

У нас сейчас мало информации о повреждении Ибрагимовича. Возможно, это мышечная травма, нам нужно подождать несколько дней», — приводит слова Бонеры Football Italia.