«Болонья» арендовала защитника «Лилля»

«Болонья» объявила о переходе в команду защитника «Лилля» Адама Сумаоро. Аренда игрока рассчитана до конца сезона-2020/21 с правом последующего выкупа, сообщает сайт клуба.

28-летний защитника в текущем сезоне провел 5 матчей за «Лилль» во всех турнирах, отметившись 1 голевой передачей.

Сумаоро уже имеет опыт выступлений в серии А — вторую половину сезона-2019/20 он провел в аренде в «Дженоа».