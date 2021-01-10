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«Болонья» арендовала защитника «Лилля»

21:06
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«Болонья» объявила о переходе в команду защитника «Лилля» Адама Сумаоро. Аренда игрока рассчитана до конца сезона-2020/21 с правом последующего выкупа, сообщает сайт клуба.

28-летний защитника в текущем сезоне провел 5 матчей за «Лилль» во всех турнирах, отметившись 1 голевой передачей.

Сумаоро уже имеет опыт выступлений в серии А — вторую половину сезона-2019/20 он провел в аренде в «Дженоа».

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