«Бавария» не готова платить 100 миллионов евро за Осимхена

«Бавария» сомневается в стоимости нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает Sky Germany.

По данным источника, заявленная неаполитанской стороной стоимость в 100 миллионов евро кажется мюнхенцами завышенной. Впрочем, руководство немецкого клуба не теряет интереса к форварду.

Контракт Осимхена с «Наполи» действует до лета 2025 года. В этом сезоне 24-летний нигериец провел за итальянский клуб 29 матчей, забил 25 голов и отдал 5 результативных передач.