«Аталанта» разгромила «Брешию», забив 6 голов

«Аталанта» переиграла «Брешию» в 33-м туре чемпионата Италии (6:2). Хет-трик в составе победителей отметился экс-полузащитник «Спартака» Марио Пашалич.

Клуб из Бергамо вернулся на вторую строчку в таблице, но у «Интера» есть игра в запасе. «Брешиа» занимает 19-е место.

Чемпионат Италии

Серия А

33-й тур

«Аталанта» — «Брешиа» — 6:2 (4:1)

Голы: Пашалич, 2 (1:0). Торрегросса, 8 (1:1). де Рон, 25 (2:1). Малиновский, 28 (3:1). Сапата, 30 (4:1). Пашалич, 55 (5:1). Пашалич, 58 (6:1). Шпалек, 83 (6:2).

«Аталанта»: Спортьелло (Росси, 80), Кальдара, Джимсити (Чиборра, 74), Гозенс, Кастань (Белланова, 73), Шутало, де Рон, Малиновский (Пикколи, 74), Пашалич, Тамез, Сапата (Колли, 46).

«Брешиа»: Андреначчи, Матею, Чансельор, Мангравити, Семприни, Дессена, Бьяднасон, Шпалек, Вивиани (Тонали, 57), Доннарумма (Ай, 67), Торрегросса (Ндой, 61).

Судья: Манганьелло.

14 июля. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».