«Аталанта» обыграла «Лацио», уступая 0:2 к 11-й минуте

«Аталанта» выиграла у «Лацио» в матче 27-го тура чемпионата Италии (3:2). Римская команда забила два быстрых гола и к 11-й минуте уже вела в счете в два мяча. До перерыва клуб из Бергамо смог отыграть один гол, а во второй половине забил дважды и выиграл.

«Лацио» идет на 2-м месте в турнирной таблице, а «Аталанта» — на 4-м.

Чемпионат Италии

Серия А

27-й тур

«Аталанта» — «Лацио» — 3:2 (1:2)

Голы: де Рон, 5 — в свои ворота (0:1). Милинкович-Савич, 11 (0:2). Гозенс, 38 (1:2). Малиновский, 66 (2:2). Паломино, 80 (3:2).

«Аталанта»: Голлини, Паломино, Хатебур, Толой, Джимсити, Гозенс (Кастань, 70), де Рон, Малиновский (Иличич, 77), Фройлер, Гомес, Сапата (Муриэль, 70).

«Лацио»: Стракоша, Раду (Баштуш, 77), Ачерби, Габаррон, Луис Альберто (А.Андерсон, 77), Катальди (Пароло, 60), Милинкович-Савич, Лаццари, Иммобиле, Корреа (Кайседо, 55), Хони (Лукаку, 76).

Предупреждения: Толой, 52. де Рон, 56. Милинкович-Савич, 72. Габаррон, 85.

Судья: Орсато.

24 июня. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».