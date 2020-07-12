Антонио Конте: «Считаю, что «Интер» на правильном пути»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился мнением об игре команды.

— Я сказал ребятам, что доволен выступлением против «Вероны» (2:2), так что мы на правильном пути, — сказал Конте на Inter TV. — Мы должны продолжать делать то, что делаем, стараясь минимизировать количество ошибок. В последнее время мы платим высокую цену за отдельные ошибки, и в тот момент, когда это происходит, мы теряем очки.

Сказав все это, я считаю, что мы на правильном пути: играем в высоком темпе, идем большим количеством игроков в атаку. Это признак моего футбольного стиля в том, что наши последние девять голов были забиты девятью разными игроками.

Лукаку не был в отличной форме, но сегодня ему лучше, и я надеюсь, что он вернется в строй. Мы знаем, насколько он важен, и в этом нет ничего страшного.