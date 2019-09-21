Антонио Кассано: «В нынешнем сезоне чемпионат Италии выиграет «Интер»

Известный итальянский футболист Антонио Кассано считает, что «Интер» выиграет чемпионат Италии в нынешнем сезоне. По его мнению, миланцы под руководством Антонио Конте смогут прервать гегемонию «Ювентуса».

— «Интер» выиграет чемпионат в этом сезоне, — цитирует Corriere della Sera Кассано. — Также считаю, что сюрприз преподнесет «Фиорентина» моего друга Монтеллы. Это одна из немногих команд, которые умеют играть весело. Также уверен, что «Интер» спокойно пройдет дальше в Лиге чемпионов. Он сильнее дортмундской «Боруссии». У «Наполи» и «Ювентуса» тоже не должно быть проблем с выходом в плей-офф. Даже у «Аталанты» есть хорошие шансы.