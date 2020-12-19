Ансальди получил травму подколенного сухожилия

Защитник «Торино» Кристиан Ансальди получил травму и пропустит матч 13-го тура чемпионата Италии против «Болоньи». 34-летний аргентинец прошел медицинское обследование, которое выявило проблемы с подколенным сухожилием в правом бедре. Состояние игрока будет контролироваться изо дня в день.

В этом сезоне Ансальди сыграл в 11 матчах во всех турнирах и забил 1 гол. Ранее аргентинец выступал в России за «Рубин» и «Зенит».