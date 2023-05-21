Аллегри рассказал о своем будущем в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что думает о своем будущем в клубе.

«Я уже говорил с руководством и поделился своими идеями. Но сейчас говорить о будущем не имеет смысла, потому что впереди важные матчи. У меня контракт на два года и, что касается моего выбора, я на 100 процентов за то, чтобы остаться. Но это решать не мне», — цитирует Аллегри Football Italia.

В нынешнем сезоне серии А «Ювентус» располагается на второй строчке турнирной таблицы. С клуба могут снять 12 очков из-за финансовых нарушений.