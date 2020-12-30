Алексис Санчес восстановился после травмы и может сыграть против «Кротоне»
13:20
Форвард «Интера» Алексис Санчес восстановился после травмы, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, 30 или 31 декабря футболист вернется к тренировкам с командой. Скорее всего, он сможет принять участие в матче 15-го тура серии A с «Кротоне». Игра пройдет 3 января.
Футболист травмировался в матче чемпионата Италии с «Кальяри» 13 декабря. У игрока была травмы приводящей мышцы.
В этом сезоне 32-летний чилиец участвовал в 9 матчах чемпионата Италии, отметившись 2 голами и 3 результативными передачами.
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