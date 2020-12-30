Алексис Санчес восстановился после травмы и может сыграть против «Кротоне»

Форвард «Интера» Алексис Санчес восстановился после травмы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 30 или 31 декабря футболист вернется к тренировкам с командой. Скорее всего, он сможет принять участие в матче 15-го тура серии A с «Кротоне». Игра пройдет 3 января.

Футболист травмировался в матче чемпионата Италии с «Кальяри» 13 декабря. У игрока была травмы приводящей мышцы.

В этом сезоне 32-летний чилиец участвовал в 9 матчах чемпионата Италии, отметившись 2 голами и 3 результативными передачами.