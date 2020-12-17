Нападающий «Интера» Алексис Санчес не сыграет в 2020 году, сообщает FCInterNews. Футболист продолжает проходить программу лечения приводящей мышцы и занимается в спортзале и бассейне.

Ожидается, что Санчес сможет вернуться на поле 3 или 6 января на игру с «Кротоне» или «Сампдорией».

До конца года «Интер» ждут игры со «Специей» и «Вероной».

В нынешнем сезоне Санчес провел 9 матчей и забил 2 мяча в серии A.