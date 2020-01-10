Агент защитника «Милана» Маттиа Кальдары Джузеппе Рисо рассказал о возвращении своего клиента в «Аталанту».

— Выбор Маттиа был ясен — о н возвращается в свой дом и семью, — цитирует Рисо Calciomercato.com. - Ему не повезло с пребыванием в Милане. Его возвращение в «Аталанту» станет важным шагом для перезапуска карьеры. « Милан» сможет восстановить ценность игрока.

Ранее стало известно, что «Аталанта» арендует 25-летнего итальянца на 1,5 года с правом выкупа.