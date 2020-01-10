Агент Кальдары — о переходе в «Аталанту»: «Маттиа возвращается в семью»
12:31
Агент защитника «Милана» Маттиа Кальдары Джузеппе Рисо рассказал о возвращении своего клиента в «Аталанту».
— Выбор Маттиа был ясен — он возвращается в свой дом и семью, — цитирует Рисо Calciomercato.com. -Ему не повезло с пребыванием в Милане. Его возвращение в «Аталанту» станет важным шагом для перезапуска карьеры. «Милан» сможет восстановить ценность игрока.
Ранее стало известно, что «Аталанта» арендует 25-летнего итальянца на 1,5 года с правом выкупа.
В текущем сезоне Кальдара не принял участие ни в одном матче. В октябре защитник восстановился от разрыва передней крестообразной связки левого коленного сустава?.
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