Агент Хамшика опроверг слухи о переходе игрока в "Рому"

Агент полузащитника "Далянь Ифан" Марека Хамшика Мартин Петрас опроверг слухи о том, что словак может вернуться в Италию, а конкретно в "Рому". Итальянские СМИ сообщили, что римляне могут обменять Хавьера Пасторе на Хамшика.

– Марек совершенно счастлив в Китае и не собирается сейчас возвращаться в Европу, – цитирует Sky Italia Петраса. – Он намерен соблюдать свой контракт с "Далянем". У него большие цели в китайском клубе. Кроме того, его дом и семья в Италии – "Наполи". Поэтому он там никогда не будет играть за другой клуб.