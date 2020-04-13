A Bola: Жоау Мариу может вернуться в «Спортинг»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», может вернуться в «Спортинг». Клуб из Лиссабона претендует на 27-летнего португальца, сообщает A Bola.

Контракт Жоау Мариу с «Интером» рассчитан до лета 2022 года. Однако миланский клуб намерен расстаться с футболистом.

Жоау Марио прошел академию «Спортинга». Он покинул клуб в 2016 году, когда «Интер» заплатил за него 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек провел за «Локо» в общей сложности 15 матчей, в которыйх забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.