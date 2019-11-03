«Витесс» проиграл во втором туре подряд

В матче 12-го тура чемпионата Голландии «Витесс» на выезде проиграл «Эммену» со счетом 1:2. Таким образом, «Витесс» проиграл во втором туре кряду, и это всего третье поражение «Витесса» в нынешнем сезоне чемпионата Голландии. Команда Леонида Слуцкого занимает четвертое место в турнирной таблице.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

12-й тур

«Эммен» — «Витесс» — 2:1 (2:1)

Голы: де Леув, 11 (1:0). Лаурсен, 22 (2:0). Дико, 33 (2:1).

«Эммен»: Телгенкамп, Бейл, Хейлен, Вендорп, Бюрнет, Хиарий, Чакон, Пенья, де Леув, Колар (Ариас, 69), Лаурсен (Янсен, 87).

«Витесс»: Пасвер, Грот (Леливелд, 60), Обиспо, Дуки, Кларк, Даса, Базур, Беро, Линссен (Дарфалу, 69), Матавж, Дико (Бейтинк, 87).

Предупреждения: Базур, 54. Дарфалу, 69. Бейл, 78.

Судья: Кой (Голландия).

3 ноября. Эммен. Стадион «Де Ауде Мердейк».