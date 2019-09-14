«Венло» одолел «Гронинген»
В матче 6-го тура чемпионата «Венло» одолел «Гронинген» со счетом 2:1.
Чемпионат Голландии. Высший дивизион
6-й тур
«Венло» — «Гронинген» — 2:1 (1:1)
Голы: Йебоа, 12 (1:0). Хрустич, 44 (1:1). Линхорст, 84 (2:1).
«Венло»: Киршбаум, Кум, Шейманн, Резелер, Пахоник, Каттермоул, ван Ойен (Синклэйр, 61), Нойдеккер, Линхорст, Райт (Сориано, 70), Йебоа (ван Брюгген, 89).
«Гронинген»: Падт, ван Хинтум (Лундквист, 87), Те Вирик, Зефейк, Вармердам (Эль Ханкури, 74), Итакура, Хрустич, Шрек (Сирхейс, 85), Эль-Мессауди, Матусива, Бенсхоп.
Предупреждение: Линхорст, 84.
Судья: ван ден Керкхоф (Голландия).
14 сентября. Венло. Стадион «Covebo Stadion — De Koel».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2019-2020/