Слуцкий сравнил Эдегора и Головина

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий сравнил двух молодых полузащитников, с которыми ему приходилось работать, Мартина Эдегора и Александра Головина. Эдегор, права на которого принадлежат «Реалу», был в «Витессе» в аренде, а Головина Слуцкий тренировал в ЦСКА.

— Футболисту важно, чтобы тренировали именно его, — заявил Слуцкий в эфире «Матч ТВ». — Это самое сложное. Это может быть иллюзия, но ты должен ее создать. Поэтому у меня очень много индивидуальных разговоров.

Пример: Эдегора в 15 лет купил «Реал». Как суперзвезду. Но Зидан сказал: «Посмотри на себя. И кто играет в команде. О какой важной роли в команде в 15 лет идет речь?»

Его отдают в аренды. Все начинают ругать его, а он парень умный, серьезный. И ты видишь, что человек просто устал оправдывать завышенные ожидания.

Он пришел к нам, и я сказал ему: «Ты — не звезда. Для меня ты — обычный игрок. Равный среди остальных. Я не жду, что ты обыграешь десятерых и положишь мяч в девятку. Более того, я тебе разрешаю ошибаться. Все твои ошибки — моя проблема». И так оковы, которые его сдерживали, были сброшены.

То же самое было с Головиным в ЦСКА. Он пришел и просто не мог разговаривать с людьми. Такой скромный парень из провинциального Калтана. И я понимал, что без коммуникации у него не будет жизни в коллективе.

Разрабатывались целые программы, специальные постановки. Я начинал дискуссию, упрекал его в чем-то на разборе матча, а игроки за него заступались, те же братья Березуцкие.

Я после каждой тренировки с ним разговаривал по 40 минут. Потом он должен был прислать отчет по СМС. Что он понял? Я говорил, что он не прав, а игроки за него снова заступались: «Ты прав, Голова, это тренер — придурок».

Футбольный талант не вызывал сомнения, но эта природная скромность могла стать проблемой.