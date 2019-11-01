Промес забил дважды за пять минут в матче со «Зволле»
22:25
Нападающий «Аякса» Квинси Промес забил гол в ворота «Зволле» на 6-й минуте матча чемпионата Голландии. Спустя 5 минут 27-летний форвард оформил дубль. Встреча проходит в Зволле.
На 6-й минуте встречи голкипер хозяев Ксавье Мус справился с ударом игрока «Аякса», отбив мяч практически на ногу 27-летнему Промесу, который удачно сыграл на добивании.
0:1, Promes#ZWOAJA pic.twitter.com/tPR3MwIFYs— MAKS/'1 (@potepiony2ll1) November 1, 2019
На 11-й минуте матча после подачи с левого фланга Промес точно пробил головой, отправив мяч в сетку ворот «Зволле».
0:2, Quincy Promes#ZWOAJA pic.twitter.com/tA4CZ6pNVl— MAKS/'1 (@potepiony2ll1) November 1, 2019
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