Промес забил дважды за пять минут в матче со «Зволле»

Нападающий «Аякса» Квинси Промес забил гол в ворота «Зволле» на 6-й минуте матча чемпионата Голландии. Спустя 5 минут 27-летний форвард оформил дубль. Встреча проходит в Зволле.

На 6-й минуте встречи голкипер хозяев Ксавье Мус справился с ударом игрока «Аякса», отбив мяч практически на ногу 27-летнему Промесу, который удачно сыграл на добивании.

На 11-й минуте матча после подачи с левого фланга Промес точно пробил головой, отправив мяч в сетку ворот «Зволле».

Чемпионат Голландии: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей