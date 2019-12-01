«Хераклес» разгромил «Ден Хаг», Меркель забил гол

«Хераклес» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Голландии разгромил «Ден Хаг» — 4:0. Дубль оформил Сирил Дессерс, также отличились Мауро Жуниор и представитель Казахстана Александр Меркель.

«Хераклес» с 24 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Ден Хаг» (11) — предпоследний.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

15-й тур

«Хераклес» — «АДО Ден Хаг» — 4:0 (2:0)

Голы: Дессерс, 22 (1:0). Мауро Жуниор, 39 (2:0). Дессерс, 57 (3:0). Меркель, 65 (4:0).

«Хераклес»: Бласвих, Брекерс, Преппер, Чиборра (Хардевелд, 32), Кнустер, Меркель, Осман (дос Сантос, 71), Мауро Жуниор, Киомурцоглу, Дессерс, ван дер Ватер (Конингс, 86).

«АДО Ден Хаг»: Копманс, Мейерс, Бегелсдейк (Бьелица, 77), Пинас, Иммерс, Фалкенбург, Госсенс (Баккер, 69), Мэлоун, Хайе (Улд-Ших, 58), Нецид, Саммервилл.

Предупреждения: Хардевелд, 61. Преппер, 90.

Судья: Мансхот (Голландия).

30 ноября. Алмело. Стадион «Полман».

Голландия: турнирная таблица, расписание и результаты матчей