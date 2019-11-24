«Фейеноорд» и «Гронинген» не выявили победителя

«Гронинген» дома сыграл вничью с «Фейеноордом» (1:1) в матче 14-го тура чемпионата Голландии. В составе хозяев отличился защитник Самир Мемишевич, у гостей — форвард Луис Синистерра.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

14-й тур

«Гронинген» — «Фейеноорд» — 1:1 (0:1)

Голы: Синистерра, 32 (0:1). Мемишевич, 60 — с пенальти (1:1).

«Гронинген»: Падт, Те Вирик, Зефейк, Мемишевич, Вармердам, Итакура, Хрустич (Гудмундссон, 83), Эль-Мессауди, Асоро (Лундквист, 77), Эль Ханкури, Сирхейс (Бенсхоп, 77).

«Фейеноорд»: Фермер, Боттегин, Сенеси, Гертрейда, Маласиа, Фер, Торнстра, Кекджю, Бергхейс, Ларссон (Нарсингх, 77), Синистерра.

Предупреждения: Те Вирик, 62. Маласиа, 86. Гудмундссон, 88.

Судья: Мансхот (Голландия).

24 ноября. Гронинген. Стадион «Хитачи Кэпитал Мобилити».

Чемпионат Голландии: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей