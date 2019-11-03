«АЗ» разгромил «Твенте» и вышел на второе место

«АЗ» в 12-м туре чемпионата Голландии разгромил «Твенте» (3:0), который с 18-й минуты играл в меньшинстве. Голы на счету Консантиноса Хатзидиакоса, Дани де Вита и Майрона Боаду. Хозяева с 26 очками поднялись на второе место в турнирной таблице. Гости (15) — 10-е.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

12-й тур

«АЗ» — «Твенте» — 3:0 (1:0)

Голы: Хатзидиакос, 45+2 (1:0). де Вит, 55 (2:0). Боаду, 78 (3:0).

«АЗ»: Бизот, Вайтенс (Ауэян, 82), Хатзидиакос, Вейндал, Сугавара (Дрейф, 75), Мидтсье (Класи, 82), Копмейнерс, де Вит, Идрисси, Стенгс, Боаду.

«Твенте»: Дроммел, Ферхаг, Схенк, Вердонк, Вучкич, Эспиноса (Брондел, 20), Бускетс, Селахи (Абурджания, 85), Ромератоэ, Канталапьедра, Зехнини (Брама, 46).

Предупреждение: Схенк, 32.

Удаление: Дроммел, 18.

Судья: Маккели (Голландия).

2 ноября. Гаага. Стадион «Карс Джинс».

Голландия: турнирная таблица, расписание и результаты матчей