Звезда «Боруссии» Холанн назвал своих кумиров

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн назвал своих кумиров детства, а также рассказал о целях в карьере.

«Моими кумирами являются Роналду и Ибрагимович. Они феноменальны — чемпионы. Когда я увидел их по телевизору, я был очарован. Они, конечно, являются кумирами многих и моими в том числе. Моя цель — это победа в Лиге чемпионов. Это огромная мечта. С «Боруссией» хочу выигрывать все трофеи. Нам нужно превзойти «Баварию», которая сейчас лучшая. Постараемся приложить все усилия для этого», — цитирует Tuttosport Холанна.

Сегодня, 14 декабря, стало известно, что «Боруссия» встретится с «Севильей» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В этом сезоне бундеслиги 20-летний норвежец провел 8 матчей, забив 10 голов и сделав 2 результативные передачи.