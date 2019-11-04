Вернер не покинет «Лейпциг» этой зимой

Форвард «Лейпцига» Тимо Вернер не покинет клуб в январе. Спортивный директор немецкой команды Маркус Крош заявил, что 23-летний немец не будет продан в зимнее трансферное окно, так как игрок совсем недавно продлил контракт с клубом, сообщает Sky Sports.

Ранее появилась информация, что 23-летний Вернер может стать игроком «Ливерпуля» или «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что Вернера могут выкупить за 30 миллионов евро. Его контракт с «Лейпцигом» действует до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне на счету форварда 9 голов и 3 результативные передачи в 10 матчах бундеслиги.

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр