«Штутгарт» на выезде обыграл «Вердер»

«Штутгарт» победил «Вердер» (2:1) в матче 10-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей дубль сделал Силас Вамангитука. Один из мячей он забил с пенальти. У хозяев отличился Дави Зельке.

«Штутгарт» набрал 14 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. У «Вердера» 11 очков и 12-я позиция.

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11-й тур

«Вердер» — «Штутгарт» — 1:2 (0:1)

Голы: Вамангитука, 30 — с пенальти (0:1). Вамангитука, 90+1 (0:2). Зельке, 90+3 (1:2).

«Вердер»: Павленка, Емер Топрак, Гросс (Эррас, 87), Гебре Селассие, Аугустинссон, Фридль, Биттенкурт (Вольтемаде, 59), Эггештайн, Осако (Шмид, 80), Саджент (Зельке, 60), Чонг.

«Штутгарт»: Кобель, Кемпф, Антон, Соса, Мавропанос (Штенцель, 46), Кастро (Клемент, 59), Эндо, Мангаля, Кулибали (Массимо, 73), Калайджич (Ферстер, 59), Вамангитука (Чурлинов, 90+2).

Предупреждения: Осако, 25. Мавропанос, 36. Чонг, 40. Мангаля, 56. Кастро, 58. Гросс, 65. Зельке, 90+1. Вамангитука, 90+1.

Судья: Вилленборг.

6 декабря. Бремен. Стадион «Везерштадион».