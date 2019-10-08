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В сборной Германии готовы предоставить место Швайнштайгеру в тренерском штабе

20:31

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал о готовности предоставить работу завершившему карьеру Бастиану Швайнштайгеру.

— Басти — один из лучших футболистов в истории Германии, у нас всегда для него найдется место, если он этого захочет", — приводятся слова Лева в Twitter Bayern & Germany.

В составе национальной команды он провел 121 матч, забил 24 гола, завоевал золото (в 2014 году) и бронзу (2006, 2010) на чемпионатах мира, серебро чемпионата Европы-2008.

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