В сборной Германии готовы предоставить место Швайнштайгеру в тренерском штабе

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал о готовности предоставить работу завершившему карьеру Бастиану Швайнштайгеру.

— Басти — один из лучших футболистов в истории Германии, у нас всегда для него найдется место, если он этого захочет", — приводятся слова Лева в Twitter Bayern & Germany.

В составе национальной команды он провел 121 матч, забил 24 гола, завоевал золото (в 2014 году) и бронзу (2006, 2010) на чемпионатах мира, серебро чемпионата Европы-2008.