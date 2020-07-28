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«УЕФА плохо сделал работу». Румменигге — об отмене дисквалификации «Манчестер Сити» в еврокубках

09:10
Эмблема «Манчестер Сити». Фото Официальный сайт
Эмблема «Манчестер Сити». Фото Официальный сайт
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Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал отмену дисквалификации «Манчестер Сити» в еврокубках. Ранее «горожане» были исключены на два года и оштрафованы на 30 миллионов евро за нарушение финансового фэйр-плей (ФФП), однако Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию английского клуба и отменил отстранение, а также сократил штраф до 10 миллионов.

— Думаю, что окончательное решение CAS было принято, потому что УЕФА просто плохо сделал свою работу, — приводит слова специалиста Kicker. — Слышал об этом от многих. Тем не менее поздравляю моих коллег из «Манчестер Сити». Рад за моего друга Гвардьолу. Знаю, что для него значит участие в Лиге чемпионов.

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