СМИ: Швайнштайгер может вернуться в "Баварию"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заинтересован в возвращении полузащитника "Чикаго Файр" Бастиана Швайнштайгера​, сообщает Abendzeitung. 34-летний немец выступал за мюнхенцев с 2002 по 2015 год.

– "Бавария" всегда заинтересована в том, чтобы связать своих бывших игроков с клубом. Например, я бы хотел, чтобы Бастиан Швайнштайгер был с нашей командой, – приводит слова Румменигге Abendzeitung.

Контракт Швайнштайгера с "Чикаго Файр" истекает в конце декабря 2019 года.

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