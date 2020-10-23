«Штутгарт» и «Кельн» сыграли вничью

В стартовом матче 5-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» принимал «Кельн». Встреча закончилась вничью со счетом 1:1.

«Кельн» набирает очки во втором матче подряд, но на счету команды все еще нет ни одной победы в сезоне.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

5-й тур

«Штутгарт» — «Кельн» — 1:1 (1:1)

Голы: Мангаля, 1 (1:0). Андерссон, 23 — с пенальти (1:1).

«Штутгарт»: Кобель, Кемпф (Каминьски, 34), Штенцель, Каразор, Кастро, Дидави (Клемент, 74), Эндо, Мангаля, Кулибали (Гонсалес, 56), Калайджич (Чурлинов, 74), Вамангитука (Массимо, 57).

«Кельн»: Т.Хорн, Кцихос, Я.Хорн (Каттербах, 81), Якобс, Эхизибуэ (Лимниос, 17), Борнау, Дуда (Озджан, 81), Скири, Вольф, Реджбецай, Андерссон (Модест, 70).

Предупреждения: Эхизибуэ, 8. Вамангитука, 51. Якобс, 55. Дуда, 68. Скири, 72. Каразор, 80. Озджан, 88.

Судья: Винкманн (Германия).

23 октября. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».