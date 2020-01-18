«Шальке» продлил контракт с защитником Очипкой
11:28
Защитник «Шальке» Бастиан Очипка продлил контракт с клубом, сообщает официальный Twitter команды. Новое соглашение с 31-летним немцем рассчитано до июня 2023 года.
В текущем сезоне Очипка провел 20 матчей за «Шальке» и отметился тремя результативными передачами. Футболист выступает за команду из Гельзенкирхена с 2017 года.
Bastian #Oczipka has agreed a three-year contract extension, keeping him at FC Schalke 04 until June 2023 ??? https://t.co/exfjm6twt8#s04 | #Oczipka2023 pic.twitter.com/LIZX98maPs— FC Schalke 04 (@s04_en) January 18, 2020
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