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«Шальке» продлил контракт с защитником Очипкой

11:28
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Защитник «Шальке» Бастиан Очипка продлил контракт с клубом, сообщает официальный Twitter команды. Новое соглашение с 31-летним немцем рассчитано до июня 2023 года.

В текущем сезоне Очипка провел 20 матчей за «Шальке» и отметился тремя результативными передачами. Футболист выступает за команду из Гельзенкирхена с 2017 года.

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