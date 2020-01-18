«Шальке» продлил контракт с защитником Очипкой

Защитник «Шальке» Бастиан Очипка продлил контракт с клубом, сообщает официальный Twitter команды. Новое соглашение с 31-летним немцем рассчитано до июня 2023 года.

В текущем сезоне Очипка провел 20 матчей за «Шальке» и отметился тремя результативными передачами. Футболист выступает за команду из Гельзенкирхена с 2017 года.