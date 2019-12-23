«Шальке» арендовал полузащитника «Аугсбурга» Грегорича
16:01
«Шальке» взял в аренду полузащитника «Аугсбурга» Михаэля Грегорича. 25-летний австриец будет выступать за клуб из Гельзенкирхена до 30 июня 2020 года, сообщает официальный сайт «Шальке».
Грегорич был недоволен своим нынешним положением в «Аугсбурге», с которым он связан контрактом до 2022 года. Ранее клуб отказал австрийцу в переходе в «Вердер» прошлым летом.
В текущем сезоне на счету Грегорича 6 матчей в рамках бундеслиги.
Gl?ck auf, Michael #Gregoritsch! ???#S04 | ??? | #WirLebenDich pic.twitter.com/ke9MdUudmW— FC Schalke 04 (@s04) December 23, 2019
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