Петер Бос: «Уверен, Хаверц будет играть за «Байер» в Лиге Европы в августе»

Главный тренер «Байера» Петер Бос выразил уверенность в том, что полузащитник команды, Кай Хаверц, не уйдет из клуба до конца розыгрыша Лиги Европы.

— Хаверц будет продолжать тренироваться с нами, — цитирует Sky Sports Боса. — Я уверен, что он будет выступать за «Байер» в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что 21-летний немец в ближайшее время перейдет в «Челси».

6 августа «Байеру» предстоит провести ответный матч против «Рейнджерс» в 1/8 финала Лиги Европы. Первую встречу леверкузенцы выиграли со счетом 3:1.