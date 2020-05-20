Нойер продлил контракт с «Баварией» до 2023 года

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте мюнхенцев.

Соглашение с 34-летним немцем рассчитано до 30 июня 2023 года.

— Продление контракта — важный знак как для «Баварии», так и для Мануэля, — цитирует спортдиректора клуба Хасана Салихамиджича официальный сайт «Баварии». - Вместе мы создали беспроигрышную ситуацию. Мануэль выступает за постоянный успех «Баварии». Я рад нашему дальнейшему сотрудничеству.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. В текущем сезоне вратарь провел 38 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 38 мячей.

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